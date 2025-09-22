Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Ο Σέρβος θρύλος του τένις στο Καλλιμάρμαρο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό στάδιο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό στάδιο/ φωτογραφία από instagram djokernole

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα και δείχνει να το απολαμβάνει. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο χαρακτηρίζοντάς το ως το «πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Ο Σέρβος τενίστας διασκεδάζει την παρουσία του στη χώρα μας και όπως φαίνεται θα αρχίσει να τριγυρνάει στα πιο ιστορικά μνημεία της Αθήνας. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την χαρακτηριστική backhand κίνησή του και έβγαλε φωτογραφίες που έδειχνε να του αρέσει η νέα του ζωή στην Ελλάδα.

 
 
 
 
 
«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο» ανέφερε ο Τζόκοβιτς. 

