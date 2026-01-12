Αθλητικά

Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει αμφίβολος για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα ο Πορτογάλος και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή
Ποντένσε
Ο Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το διπλό στο Περιστέρι για τη Super League, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, για το οποίο παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε.

Παρότι έκανε… αγώνα δρόμου για να προλάβει το νοκ άουτ παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Ποντένσε συνεχίζει να προπονείται ατομικά στου Ρέντη και έτσι είναι πιθανό να μην αγωνιστεί στο ματς της Τετάρτης (14/01/26, 18:30) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τον περιμένει πάντως μέχρι τελευταία στιγμή, σε αντίθεση με τον Ροντινέι, που θεωρείται πλέον διαθέσιμος για το παιχνίδι του “Καραϊσκάκης”. Ο Βραζιλιάνος μπακ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

