Ο Ντάριο Σάριτς έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος από τους Πίστονς, με τον Κροάτη φόργουορντ να περιμένει μία μέρα ακόμα για να βγει από τη δεξαμενή των waivers στο NBA και τον Παναθηναϊκό αλλά και άλλες ομάδες της Euroleague να “καραδοκούν” για να τον φέρουν πίσω στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στη Σερβία από το «SportsKlub», η προοπτική της επιστροφής του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη είναι πιο πιθανή από ποτέ.

Ο Κροάτης ψηλός δεν έχει κάποια πρόταση από το NBA και δεν θα έλεγε όχι στα 31 του να επιστρέψει στην Ευρώπη για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να διεκδικήσει τίτλους.

Την περίπτωση του Ντάριο Σάριτς, ο οποίος από την Τετάρτη (11/2/2026) θα μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα που θα συνεχίσει την καριέρα του, φαίνεται ότι παρακολουθεί έντονα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί στους ψηλούς, μετά και το “ναυάγιο” στην υπόθεση του Χέιζ Ντέιβις.

Στην καριέρα του στο NBA, ο Σάριτς αγωνίστηκε σε Σανς, Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς πριν γίνει ανταλλαγή σε Μπουλς και Πίστονς. Σε αυτά τα εννέα χρονια στις ΗΠΑ είχε 10.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 22.3 λεπτά σε 498 αγώνες κανονικών περιόδων.