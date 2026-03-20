Ο Ντένις Ρόντμαν μετά το NBA μπαίνει στο Hall Of Fame και του WWE

Ο θρύλος των Μπουλς και του NBA θα διακριθεί για την παρουσία του στην επαγγελματική πάλη
Ο Ντένις Ρόντμαν σε αγώνα Wrestling

Ο Ντένις Ρόντμαν είναι έτοιμος να γίνει μέλος του Hall Of Fame στο WWE, σύμφωνα με το ESPN, και στις 17 Απριλίου θα συντροφεύσει τον Έι Τζέι Στάιλς και την Στέφανι ΜακΜάχον στους εισαχθέντες του 2026.

Μετά την είσοδό του στο Hall Of Fame του NBA το 2011 θα πετύχει την ίδια σπουδαία διάκριση και στο χώρο του WWE, μετά την όχι και τόσο μακρά καριέρα του, η οποία όμως πρόσφερε μεγάλη τόνωση στο σπορ στα τέλη των 90s και στις αρχές των 00s.

Το 1997 έκανε το ντεμπούτο του στο WCW (World Championship Wrestling), ενώ το 1998 είχε προκαλέσει σάλο η απουσία του από την προπόνηση των Μπουλς για να παλέψει στο πλευρό του Χαλκ Χόγκαν, την περίοδο μάλιστα των τελικών του NBA.

 

Ο ιδιόρυθμος σταρ του NBA έχει κατακτήσει πέντε φορές τη διοργάνωση με τις φανέλες των Πίστονς και των Μπουλς και θα γίνει ο πρώτος μπασκετμπολίστας που πετυχαίνει την είσοδο στο Hall Of Fame του WWE και ίσως να μην υπάρξει άλλος στο μέλλον.

