Ο Ντένις Σρέντερ πέταξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ – H έντονη αντίδραση του Θανάση

Αντιαθλητική ενέργεια του Γερμανού γκαρντ πάνω στον Έλληνα σούπερ σταρ
O Γιάννης Αντετοκούνμπο
O Γιάννης Αντετοκούνμπο / REUTERS

Ο Ντένις Σρέντερ έδειξε τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του για ακόμα μία φορά μέσα στο παρκέ, κάνοντας μία αντιαθλητική κίνηση πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με 2:21 για το φινάλε του αγώνα μεταξύ των Μπακς και των Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκρούστηκε με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Η σύγκρουσή τους έστειλε τον 37χρονο γκαρντ στο παρκέ, με τους διαιτητές να μη δίνουν κάτι και τον Ντένις Σρέντερ να εμφανίζεται από το πουθενά και να κάνει τα… δικά του.

Ο Γερμανός γκαρντ έσπρωξε τον Greek Freak, ενώ η φάση είχε τελειώσει και τον πέταξε στο παρκέ.

Οι διαιτητές δεν τον τιμώρησαν, προκαλώντας την αντίδραση του Θάναση Αντετοκούνμπο στον πάγκο της ομάδας του Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας φόργουορντ τρελάθηκε και μίλησε με μεγάλη ένταση και από απόσταση στον Σρέντερ, χωρίς η κατάσταση να ξεφύγει. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δέχθηκε τεχνική ποινή και όλα τελείωσαν γρήγορα.

