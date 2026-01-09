Αθλητικά

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε τρόλαρε τον Βινίσιους Τζούνιορ και ο Τσάμπι Αλόνσο ξέσπασε εναντίον του: «Να κοιτάς τους γ@μ@μ@ν@@ς παίκτες σου»

«Καυγάς» μεταξύ των δύο προπονητών στο ντέρμπι της Μαδρίτης με... πρωταγωνιστή και τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ
Η στιγμή της έντασης στο Ατλέτικο - Ρεάλ
Η στιγμή της έντασης στο Ατλέτικο - Ρεάλ / REUTERS/Vincent West

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ, με τους Ντιέγκο Σιμενόνε και Τσάμπι Αλόνσο να έχουν μία ένταση μεταξύ τους.

Την ώρα της αλλαγής του Βινίσιους Τζούνιορ, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης τον πλησίασε για να… του την πει για το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που έκανε έξαλλο τον Τσάμπι Αλόνσο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε φαίνεται ότι είπε τα εξής: “Βίνι, Βίνι, ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να σε ξεφορτωθεί από τη Ρέαλ, θυμήσου αυτό που σου λέω”.

Η αντίδραση ήρθε έτσι από τον προπονητή των “μερένγκες”, ο οποίος και… έκραξε τον ομόλογό του: “Να κοιτάς τους γ@μ@μ@ν@@ς παίκτες σου, άντε γ@μ@σ@@”, φέρεται να του φώναξε ο Αλόνσο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
134
118
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo