Ο Ντίλον Μπρουκς των Φοίνιξ Σανς συνελήφθη στην Αριζόνα για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

Στο κρατητήριο βρέθηκε για λίγες ώρες, ο παίκτης των Φοινιξ Σανς στο NBA και της εθνικής Καναδά, Ντίλον Μπρουκς, αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στην Αριζόνα.

Ο Ντίλον Μπρουκς των Φοίνιξ Σανς φέρεται να “έπεσε” σε τυπικό έλεγχο των αρχών στην Αριζόνα και να μην πέρασε τα σχετικά τεστ, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό αν επρόκειτο μόνο για αλκοόλ ή και άλλες ουσίες.

Ο Καναδός γκαρντ του NBA συνελήφθη έτσι από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο κρατητήριο, πριν αφεθεί τελικά ελεύθερος μετά από περίπου 2 ώρες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πάντως, ο Μπρουκς ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές και δεν δημιούργησε κάποιο περαιτέρω πρόβλημα.

Ο Μπρουκς έχει φέτος 20,9 πόντους κατά μέσο όρο, με τη φανέλα των Σανς στο NBA.