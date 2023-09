Μεγάλη κουβέντα γίνεται στις ΗΠΑ για τη δημιουργία μιας… Revenge Team, μετά την 4η θέση της ομάδας στο Mundobasket 2023. Ο Λεμπρόν Τζέιμς εμφανίζεται ως ο ηγέτης αυτής της νέας Team USA που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, με τον Ντουάιτ Χάουαρντ να θέλει να γίνει μέρος της και να του αφήνει σχετικό μήνυμα στον τηλεφωνητή του “Βασιλιά”!

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ είχε… κέφια κι έφτιαξε ένα χιουμοριστικό video, στο άκουσμα της φημολογίας για τη δημιουργία μιας Revenge Team από τις ΗΠΑ, με ηγέτη τον Λεμπρόν Τζέιμς και στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Έχοντας την… προτροπή του σκηνοθέτη, Τσέις Γουόκερ και με βασικό επιχείρημα την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, ο Ντουάιτ Χάουαρντ εμφανίζεται να καλεί τον Λεμπρόν Τζέιμς, προκειμένου να τον “χορέσει” στη νέα Team USA,

Ο ηγέτης των Λέικερς, πάντως, δεν το σηκώνει κι έτσι ο πρώην συμπαίκτης του στους “λιμνανθρώπους” του αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή, λέγοντας ότι αξίζει μία θέση στην ομάδα, προφανώς κάνοντας πλάκα!

Θυμίζουμε ότι ο άλλοτε NBAερ (και 3 φορές αμυντικός της χρονιάς) βρέθηκε στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν την περασμένη σεζόν.

Dwight Howard left LeBron James a voicemail to inquire about joining Team USA in the 2024 Paris Olympics 🇺🇸📞



(via dareeldwight12/TT) pic.twitter.com/msuVmh0a7p