Αθλητικά

Ολυμπιακός: «Σενάριο» με Ντίνκο Χόρκας για τη θέση του τερματοφύλακα

Ο 27χρονος Κροάτης πορτιέρε εμφανίζεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων
ΦΩΤΟ Europa Press via AP
ΦΩΤΟ Europa Press via AP
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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, προκειμένου να καλύψει το κενό που θα αφήσει στην ομάδα η διαφαινόμενη μετεγγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ και τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρονται σε αρκετές περιπτώσεις.

Τελευταίο σχετικό “σενάριο” αφορά τον Κροάτη τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίνκο Χόρκας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της “La Provincia”, ο 27χρονος γκολκίπερ προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από την Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό, την Τορίνο και τη Λεβάντε να εξετάζουν την περίπτωσή του, την ώρα που η Σέλτικ φέρεται να διατηρεί προβάδισμα στην κούρσα της διεκδίκησής του.

Η Λας Πάλμας παρουσιάζεται διατεθειμένη να ρίξει αισθητά τις οικονομικές απαιτήσεις της. Αν και αρχικά αξιολογούσε τον παίκτη στα 10 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμάται πως μια πρόταση που πλησιάζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ θα είναι αρκετή για να τον παραχωρήσει.

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