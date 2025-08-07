Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανακοινώνεται από τη Σεβίλλη

Στη Σεβίλλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, καθώς οι διοικούντες τη Νιούκαστλ έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον ισπανικό σύλλογο για την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα ως δανεικού για ένα χρόνο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το “Sky Sports”, ο 31 ετών γκολκίπερ, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, είναι καθ’ οδόν για την Ισπανία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Σεβίλλη, την τεχνική ηγεσία του οποίου έχει αναλάβει ο Ματίας Αλμέιδα.

Η Νιούκαστλ απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Βλαχοδήμο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έστειλε τον Έλιοτ Άντερσον στην αντίθετη… κατεύθυνση, ωστόσο ο έμπειρος τερματοφύλακας αγωνίστηκε μόνο στο β΄ μέρος του αγώνα με την AFC Wimbledon για τον 3ο γύρο του League Cup, αντικαθιστώντας στο ημίχρονο τον τραυματία Μάρτιν Ντουμπράβκα.