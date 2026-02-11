Ο ΟΦΗ έγινε η τρίτη επαρχιακή ομάδα με δύο συνεχόμενους τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και έχοντας το 1-1 από το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο.

Η πρόκριση αυτή έχει ιστορική σημασία για τον ΟΦΗ, καθώς αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του συλλόγου σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και την τέταρτη συνολικά στην πορεία του θεσμού.

1986-87: ΟΦΗ-Ηρακλής 1-1, πέναλτι 3-1

1989-90: Ολυμπιακός-ΟΦΗ 4-2

2024-25: Ολυμπιακός-ΟΦΗ 0-2

Παράλληλα, ο ΟΦΗ έγινε -μόλις- η τρίτη επαρχιακή ομάδα -εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης- που καταφέρνει να φτάσει σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η πρώτη που το πέτυχε ήταν η Δόξα Δράμας, η οποία αγωνίστηκε σε δύο σερί τελικούς τη δεκαετία του ’50:

– 1957-58: Ολυμπιακός-Δόξα Δράμας 5–1

– 1958-59: Ολυμπιακός-Δόξα Δράμας 2–1

Η δεύτερη που το πέτυχε ήταν η ΑΕΛ τη δεκαετία του ’80:

– 1983-84: Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 2–0

– 1984-85: ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 4–1