Αθλητικά

Ο ΟΦΗ κλείνει ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πλέι οφ του Europa League

Οι Βούλγαροι διέλυσαν 3-0 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου
Οι παίκτες του ΟΦΗ
Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν/ EUROKINISSI
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Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας κέρδισε 3-0 εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League.

Ο ΟΦΗ γνωρίζει ότι θα βρίσκεται δεδομένα στη League Phase του Conference League και θα δώσει τη μάχη του ενάντια, πιθανότατα, στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στην τελική φάση του Europa League.

Οι Βούλγαροι προηγήθηκαν στο Μπατούμι κόντρα στην Μακάμπι στο 9′ με τον Εμπόνγκ και στο 29′ διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Γκοντόι. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ζβαρτς στο 90′.

Η ρεβάνς της Σόφιας θα γίνει στις 13 Αυγούστου στις 21:00, όπου και θα οριστικοποιηθεί ο αντίπαλος του ΟΦΗ, με την ΤΣΣΚΑ να έχει τεράστιο προβάδισμα.

Η πρώτη αναμέτρηση των Κρητικών θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς εκτός έδρας στις 27 Αυγούστου.

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