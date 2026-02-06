Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο ΟΦΗ παίρνει τον Νίκο Αθανασίου ως δανεικό από τον Ολυμπιακό

Στην Κρήτη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο αριστερός μπακ των Πειραιωτών
Ο Αθανασίου
Ο Αθανασίου σε αγώνα του Ατρομήτου με τον ΟΦΗ (EUROKINISSI)

Ο Νίκος Αθανασίου επέστρεψε από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται ότι θα δοθεί ξανά δανεικός από τους Πειραιώτες, με τον ΟΦΗ να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του.

Παρότι αγωνιζόταν βασικός στη Ρίο Άβερ στην Πορτογαλία, ο Νίκος Αθανασίου αποχώρησε από την ομάδα μετά τη διακοπή του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό και πλέον όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να στείλουν τον Μάνσα στη Ρίο Άβε και έτσι ο Έλληνας μπακ δεν “χωρούσε” πλέον στο ρόστερ της πορτογαλικής ομάδας, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμος για τη μετεγγραφή του με νέο δανεισμό, στην ομάδα της Κρήτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
117
107
102
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo