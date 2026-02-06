Ο ΟΦΗ παίρνει τον Νίκο Αθανασίου ως δανεικό από τον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Αθανασίου επέστρεψε από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται ότι θα δοθεί ξανά δανεικός από τους Πειραιώτες, με τον ΟΦΗ να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του.

Παρότι αγωνιζόταν βασικός στη Ρίο Άβερ στην Πορτογαλία, ο Νίκος Αθανασίου αποχώρησε από την ομάδα μετά τη διακοπή του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό και πλέον όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να στείλουν τον Μάνσα στη Ρίο Άβε και έτσι ο Έλληνας μπακ δεν “χωρούσε” πλέον στο ρόστερ της πορτογαλικής ομάδας, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμος για τη μετεγγραφή του με νέο δανεισμό, στην ομάδα της Κρήτης.