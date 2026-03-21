Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το ματς με την ΑΕΛ Novibet

Κατάμεστο θα είναι ξανά το γήπεδο «Καραϊσκάκης»
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί αύριο (22/03/26, 19:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΛ Novibet για την 26η αγωνιστική της Super League, με την αναμέτρηση να είναι sold out στο “Καραϊσκάκης”.

Με τον Ολυμπιακό να δίνει “μάχη” με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τον τίτλο, οι οπαδοί των Πειραιωτών θα στηρίξουν για μία ακόμη φορά την ομάδα τους, αφού εξάντλησαν από νωρίς τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ψάξει τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, ώστε να ξεκινήσει από την κορυφή τις προσπάθειές της στα πλέι οφ, με τον κόσμο να ετοιμάζεται για εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο “Καραϊσκάκης”.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το sold out μία ημέρα πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Αθλητικά
