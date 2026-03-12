Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του Ελ Κααμπί με Βαγγέλη Μαρινάκη και το τρόπαιο του Conference League

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι παρών στο βίντεο που ανέβασε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και παρακολούθησαν το ιστορικό του γκολ, που έδωσε το τρόπαιο του Conference League στον Ολυμπιακό. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η διάρκεια και οι λεπτομέρειες από το νέο συμβόλαιο του Μαροκινού με τους Πειραιώτες.

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους», ανέφερε στην ανακοίνωση η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

«Να είσαι δυνατός, υγιής και πολλά γκολ», είπε ο πρόεδρος των ερυθρολεύκων στον αρχισκόρερ της ομάδας που ανανέωσε το συμβόλαιό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω κι άλλα όπως έδωσα και στις προηγούμενες σεζόν. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους.

Αχ αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού… Ένιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστηρίζουν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο.

Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για εμένα», είπε ο Μαροκινός στο βίντεο για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι του 2023 και μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν ο 32χρονος έχει καταγράψει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 αγώνες.

Ο Μαροκινός με τον Ολυμπιακό, πέρα από την σπουδαία κατάκτηση του Conference League το 2024, έχει κερδίσει, επίσης, ένα νταμπλ το 2025, καθώς και το Betsson Super Cup (2026).