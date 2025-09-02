Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League του Phase Champions – Οι παίκτες που «κόπηκαν»

Αργά το βράδυ της Τρίτης (02,09.2025) ο Ολυμπιακός κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα με τα ονόματα των παικτών που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού ήταν υποχρεωμένος να κόψει τρεις ποδοσφαιριστές και το έκανε αφήνοντας εκτός το προτελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Βραζιλιάνο στόπερ, Γκουστάβο Μάνσα, τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, Γιουσούφ Γιαζίτσι, ενώ ο τρίτος που δεν συμπεριλήφθηκε ήταν ο Γάλλος ακραίος επιθετικός, Ρεμί Καμπελά.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.