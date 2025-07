Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λορέντσο Σιπιόνι – «Όνειρο να παίξω Champions League και να πάρω τίτλους»

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τη μεταγραφή του 20χρονου χαφ.

Λίγο μετά το ιδιαίτερο ποστάρισμα που προανήγγειλε επί της ουσίας τον Σιπιόνι, ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να τον καλωσορίζουν στον Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «ερυθρόλευκοι» δούλευαν εδώ και καιρό την συγκεκριμένη περίπτωση για να ολοκληρωθεί το deal, με τον Ολυμπιακό για να αποκτήσει το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή έδωσε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στον… αγώνα για την απόκτηση του Σιπιόνι ο Ολυμπιακός είχε να ανταγωνιστεί αρκετές ομάδες, ωστόσο ο 20χρονος επέλεξε τους νταμπλούχους Ελλάδας για να συνεχίσει τη καριέρα του.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Λορέντσο Σιπιόνι. Ο Αργεντινός μέσος γεννήθηκε στo San Isidro του Buenos Aires, στις 24 Νοεμβρίου 2004.

Από το 2022 αγωνιζόταν στην Tigre, με τη φανέλας της οποίας αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρούσε 18 συμμετοχές, με δύο γκολ και μία ασίστ.

Πριν από την Tigre ανήκε στα τμήματα υποδομής της Velez Sarsfield.

Λορέντσο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!

Από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα σε αυτόν τον μεγάλο και επιτυχημένο σύλλογο, τον Ολυμπιακό. Είμαι 20 χρονών από το Μαρτίνες της Αργεντινής, παίζω αμυντικό χαφ και μου αρέσει να μάχομαι μέσα στο γήπεδο. Είχα πάντα όνειρο να παίξω στο Champions League.

Οι πρώτες δηλώσεις του Σιπιόνι στο Olympiacos TV! / Scipioni’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Scipioni #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/aO28P9jiKQ