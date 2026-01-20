Ο Ολυμπιακός ανέβηκε 22ος στη βαθμολογία της League Phase του Champions League και πάει για πρόκριση στο Άμστερνταμ

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Καραϊσκάκης”, πήρε το δεύτερο του “τρίποντο” στη League Phase του Champions League και έφτασε τους 8 βαθμούς έπειτα από 7 αγωνιστικές.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός μπήκε γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης, στα playoffs του Champions League, που θα κριθεί σε μια εβδομάδα, στην έδρα του Άγιαξ (28.01.2026, 22;00), που νίκησε 2-1 τη Βιγιαρεάλ στην Ισπανία.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκε στην 22η θέση, έχοντας οκτώ βαθμούς και τέρματα 8-13. Πίσω από τον Ολυμπιακό -με τους ίδιους βαθμούς- ακολουθούν Νάπολι (23η) και Κοπεγχάγη (24η), ενώ μπροστά του -με 8 βαθμούς- βρίσκεται η Αϊντχόφεν. Παράλληλα, σε… απόσταση βολής, βρίσκονται πολλές ομάδες, που θα θέλουν “γκέλα” των Πειραιωτών στην “Γιόχαν Κρόιφ αρένα’ για να ελπίζουν.

Να θυμίσουμε ότι την περασμένη σεζόν η 24η θέση η Μπριζ πήρε την πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπορτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες ήταν οι μοναδικοί που έμειναν εκτός νοκ άουτ σε αυτήν την τετραπλή ισοβαθμία.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισσ. – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μ.

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρ.

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Γιουβέντους – Μπενφίκα

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

Τσέλσι – Πάφος