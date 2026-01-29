Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (1-2) και εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Οι “ερυθρόλευκοι” έφτασαν έτσι σε μια ακόμα ευρωπαϊκή επιτυχια, από τη στιγμή που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάθισε στον πάγκο τους.

Η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού άλλαξε το στάτους της ομάδας. Με τον Βάσκο προπονητή στον πάγκο του, οι Πειραιώτες έχουν καταφέρει να γράψουν ιστορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ημέρα μετά το πρώτο διπλό της ομάδας στην έδρα του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παραθέτοντας τις επιτυχίες που έχει πετύχει στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου, 7η θέση στη League Phase του Europa League και πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρει την “υπογραφή” του Βάσκου τεχνικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποστάρισμα:

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

7η θέση στην LEAGUE PHASE του UEFA EUROPA LEAGUE 2024-2025

Πρόκριση στα KNOCKOUT PHASE PLAY-OFFS του UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026