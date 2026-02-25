Ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Μουστάφα Φαλ στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προσθέσει τον Μουστάφα Φαλ στο ρόστερ της ομάδας στην Euroleague.

Μπορεί ο Μουστάφα Φαλ να μην είναι ακόμα 100% έτοιμος και να βρίσκεται στην τελική ευθεία της αποθεραπείας του, ωστόσο δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στην Euroleague και θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τους Πειραιώτες τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα πλέι όφ ή στο Final Four, αν φυσικά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μια ανάσα από το όριο των 20.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο πολύπειρος ψηλός είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου, έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος τον έχει ήδη κρατήσει εκτός 9 μήνες.