Ο Ολυμπιακός δίνει δανεικό τον Νίκο Λώλη στον ΠΑΣ Γιάννινα

Στον ΠΑΣ Γιάννινα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Λώλης, καθώς ο “Άγιαξ της Ηπείρου” έφθασε σε συμφωνία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για το δανεισμό του 19χρονου ποδοσφαιριστή.

Ο Νίκος Λώλης έκανε πέρυσι ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά φέτος δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έτσι αποφασίστηκε να παραχωρηθεί δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι Ηπειρώτες είχαν ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή και κατάφεραν να εξασφαλίσουν το “ok” του Ολυμπιακού, για να τον κάνουν δικό τους, μέχρι το τέλος της σεζόν.