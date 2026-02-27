Ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα σε συγκομιδή βαθμών στην Ευρώπη την τελευταία τριετία, κάτω από την Big 5

Οι σπουδαίες πορείες του Ολυμπιακού την τελευταία τριετία στην Ευρώπη έχουν φέρει τους πρωταθλητές Ελλάδας στην κορυφή των ομάδων με τις περισσότερους βαθμούς στη Γηραιά Ήπειρο, εκτός εκείνων που προέρχονται από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τεράστια άλματα την τελευταία τριετία, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του σε οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν αγωνίστηκε.

Τη σεζόν 2023-24, οι Πειραιώτες έγραψαν το απόλυτο έπος, κατακτώντας το Conference League, επίτευγμα που δεν έχει κάνει καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, η Κ19 αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο Youth League.

Τη σεζόν 2024-2025 η πορεία των Πειραιωτών σταμάτησε στους «16» του Europa League από την τρομερή Μπόντο, η οποία “τρελαίνει” και φέτος κόσμο στο Champions League, ενώ τη φετινή σεζόν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έφτασε μέχρι τους 24 του Champions League, χάνοντας στις λεπτομέρειες την πρόκριση στους 16 από την εξαιρετική και πανάκριβη Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός πάνω από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μίλαν

Όπως μπορεί να δει κανείς στην κατάταξη της kassiesa.net που μετρά από τη σεζόν 2023, ο Ολυμπιακός μαζί με την Μπριζ είναι οι ομάδες – με τους περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες που είναι εκτός των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).

Οι 17 ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω στη σχετική λίστα είναι όλες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, μερικές από τις οποίες ο Ολυμπιακός τις έχει αντιμετωπίσει. Αυτές είναι οι Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άστον Βίλα.

Οι ομάδες που συμπληρώνουν τις πρώτες 17 θέσεις είναι οι: Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Παρί, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αστον Βίλα, Αταλάντα, Μάνστσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Τσέλσι, Ρόμα, Λιλ.

Πιο κάτω από τον Ολυμπιακό βρίσκονται πανίσχυροι σύλλογοι όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μίλαν, Μπενφίκα, Πόρτο.