Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Αυτό είναι που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ»

Ο Μάικ Τζέιμς παρακολούθησε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και στη συνέχεια σχολίασε τι είναι αυτό που δεν του αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε αναδημοσίευση ανάρτηση του Ολυμπιακού, για το αμφισβητούμενο φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν πάνω στον Φουρνιέ και εξήγησε ποιο είναι το μοναδικό πράγμα στο ελληνικό μπάσκετ που δεν του αρέσει.

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That’s the one thing i don’t like about Greek basketball.



I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much.



Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj — Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026

“Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Ίσως το “απόδειξη” να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω”, έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Μονακό σε λίγες ημέρες και θα βγει ως ελεύθερος στην αγορά.