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Αθλητικά

Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Αυτό είναι που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ»

Η ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς μετά τον πρώτο τελικό της GBL στο ΣΕΦ
Ο Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς με τη φανέλα της Μονακό/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Μάικ Τζέιμς παρακολούθησε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και στη συνέχεια σχολίασε τι είναι αυτό που δεν του αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε αναδημοσίευση ανάρτηση του Ολυμπιακού, για το αμφισβητούμενο φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν πάνω στον Φουρνιέ και εξήγησε ποιο είναι το μοναδικό πράγμα στο ελληνικό μπάσκετ που δεν του αρέσει.

“Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Ίσως το “απόδειξη” να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω”, έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Μονακό σε λίγες ημέρες και θα βγει ως ελεύθερος στην αγορά.

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