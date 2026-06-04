Σουηδία – Ελλάδα: Δυνατό φιλικό τεστ στη Στοκχόλμη για τη γαλανόλευκη

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (4/6/2026, 20:00, Live από το NewsIt.gr) τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε δυνατό φιλικό παιχνίδι.

Η Σουηδία ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ 2026 και θέλει να τεστάρει την ετοιμότητά της κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, η οποία προετοιμάζεται για το Nations League τον Σεπτέμβριο, μιας κι έμεινε εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2014 και μόλις για τρίτη φορά από το 1994.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια της. Επιπλέον, παραμένει χωρίς γκολ σε τρεις διαδοχικούς αγώνες, μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη και τις «λευκές» ισοπαλίες απέναντι σε Λευκορωσία και Ουγγαρία.

Οι δύο εθνικές ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Σουηδία επικράτησε με 2-1 σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί η γαλανόλευκη

Ο Γιοβάνοβιτς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα και στην επιθυμία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νεότερους ποδοσφαιριστές, καθώς στο ρόστερ υπάρχουν δέκα παίκτες με δέκα ή λιγότερες διεθνείς συμμετοχές που χρειάζονται πολύτιμες εμπειρίες ενόψει της συνέχειας.

Ο Σέρβος τεχνικός τις προηγούμενες ημέρες δούλεψε σχηματισμό 3-4-3. Έτσι, το επικρατέστερο σενάριο είναι η τριάδα στην άμυνα με τον Μαυροπάνο να έχει δίπλα του Ρέτσο και Κουλιεράκη, ενώ οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης και Ζαφείρης διεκδικούν τις δύο θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους πρώτους δύο να έχουν το προβάδισμα.

Ρότα και Τσιμίκας θα πάρουν τις πτέρυγες, με τους Μασούρα, Τζόλη και Παυλίδη να συνθέτουν την τριάδα στην επίθεση.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ελλάδας (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος (Τζολάκης) – Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος – Ρότα, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (Ζαφείρης) Τσιμίκας – Μασούρας, Παυλίδης, Τζόλης.