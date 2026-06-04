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Αθλητικά

O Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Grease για διαφήμιση εταιρείας

Μαζί του στη διαφήμιση και τα αδέρφια του Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσίασε μία διαφορετική εκδοχή του εαυτού του στη διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA ανάμεσα στους Σπερς και τους Νικς, προβλήθηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη διαφήμιση 60 δευτερολέπτων με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας εμφανίζεται ως άλλος Τζον Τραβόλτα από την διάσημη ταινία Grease. Μαζί του είναι και τα αδέρφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, τα οποία κάνουν ένα πέρασμα από τη διαφήμιση, στην οποία ο Γιάννης χορεύει, μοιράζει φιλιά και καρφώνει.

«Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να κάνουμε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά απολαμβάνουν. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν να σπριντ για να την υλοποιήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης και ο Kalshi θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει» δήλωσε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Kalshi, Κίτον Ίνγκλις.

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Αθλητικά
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