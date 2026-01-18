Αθλητικά

«Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις επιλογές για τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε» σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ

Δανεικό με οψιόν αγοράς φέρεται να θέλει τον Φρεντ ο Ολυμπιακός
Ο Φρεντ σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε
Ο Φρεντ σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε / Ulrik Pedersen/CSM (Credit Image: © Ulrik Pedersen/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Τα μετεγγραφικά σενάρια έχουν “φουντώσει” σε όλη την Ευρώπη λόγω του Ιανουαρίου και στην Τουρκία εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον 32χρονο μέσο της Φενέρμπαχτσε, Φρεντ Ροντρίγκες.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός Τούρκοςδημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ αναφέρει ότι οι επιλογές του Φρεντ για να αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε είναι πλέον δύο, ο Ολυμπιακός και η Ατλέτικο Μινέιρο. Στην ανάρτησή του σημειώνεται μάλιστα ότι οι Πειραιώτες τον θέλουν με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

Ο Βραζιλιάνος μέσος αγωνίζεται από το 2023 στην Τουρκία, μετά από μία σπουδαία καριέρα σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέσω της οποίας είχε σταθερή θέση τα προηγούμενα χρόνια και στην εθνική Βραζιλίας.

