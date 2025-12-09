Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να ενισχυθεί στα γκαρντ και φαίνεται πως βρήκε τον εκλεκτό του για την περιφέρεια στο πρόσωπο του ΝΒΑer, Μόντε Μόρις.

Όπως αναφέρει το Telesport, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τον 30χρονο Αμερικανό, ο οποίος απασχόλησε την ομάδα και τους προηγούμενους μήνες.

Ο Μόντε Μόρις αποτέλεσε για μικρό χρονικό διάστημα μέλος των Ιντιάνα Πέισερς, μετρώντας έξι συμμετοχές μεταξύ 6 και 20 Νοεμβρίου, πριν μείνει ελεύθερος. Στα ματς αυτά, είχε κατά μέσο όρο τρεις πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Θυμίζουμε πως ο Μόρις είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό στα τέλη Σεπτεμβρίου ως μία πιθανή λύση για την ενίσχυση στα γκαρντ, ωστόσο ο Αμερικανός είχε θέσει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ υπογράφοντας εν τέλει με την ομάδα της Ιντιάνα.

Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί επίσης σε Ντένβερ Νάγκετς, Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Φίνιξ Σανς.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να τον κάνει δικό του, ο παίκτης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ.