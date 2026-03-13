Ο Ολυμπιακός έκανε απίθανη ανάρτηση με Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ChatGPT

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης “έδεσε” τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό, με νέα επέκταση του συμβολαίου του με τους Πειραιώτες και o ιστορικός σκόρερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε έτσι την ευκαιρία να κάνει και μία… επική ανάρτηση για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα social media, όπου και φαίνεται μία συνομιλία για αυτόν με τη γνωστή πλατφόρμα της τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT.

Οι Πειραιώτες ανέβασαν μία φωτογραφία, που δείχνει τον Μαροκινό επιθετικό να πανηγυρίζει το “χρυσό” γκολ του στον τελικό του Conference League και ζητάνε την αναβάθμιση της εικόνας. “Αδύνατον. Καλύτερο από αυτό δεν γίνεται!”, εμφανίζεται να απαντάει το ChatGPT, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει: “Κάποιες φωτογραφίες είναι απλά τέλειες“.

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028.