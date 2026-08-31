Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός διαψεύδει τα «σενάρια» για Βάργκας και Χιλ

Κάτι ανάλογο έκαναν οι Πειραιώτες για την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, πριν λίγες ώρες
Ο Μπράιαν Χιλ
Ο Μπράιαν Χιλ με τη φανέλα της Χιρόνα / EPA/Siu Wu
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Σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστων για την ενίσχυση του στα εξτρέμ φαίνεται πως ασχολείται ο Ολυμπιακός, καθώς τα ονόματα των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ δεν δείχνουν να βρίσκονται, πλέον, στη μετεγγραφική λίστα της ομάδας, σύμφωνα με το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ.

Από τον Ολυμπιακό διαψεύδουν τα δημοσιεύματα που τους εμπλέκουν τόσο με τον Ελβετό όσο και με τον Ισπανό, βάζοντας έτσι τέλος στη συγκεκριμένη “σεναριολογία”.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές με υποψήφιους μετεγγραφικούς στόχους, με σκοπό να κλείσει τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον δυο ποδοσφαιριστές, ο ένας στη μεσοεπιθετική γραμμή και ο δεύτερος στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

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Αθλητικά
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