Αθλητικά

Ο Μάρτεν Ντε Ρουν στη Ρόμα – Ενισχύθηκε η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Allwyn Arena τον Ιανουάριο του 2027 (19.01, 22:00, Newsit.gr)
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/SONNY LENSEN
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Ο Μάρτεν Ντε Ρουν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Ρόμα, με τους “τζαλορόσι” να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ολλανδού χαφ. Ο Μάρτεν Ντε Ρουν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Serie A, με τους “τζιαλορόσι” να τον αποκτούν από την Αταλάντα και να τον κάνουν συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Υπενθυμίζουμε, πως η Ρόμα είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση των δυο ομάδων θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena, τον Ιανουάριο του 2027 (19.01, 22:00, Newsit.gr).

Ο 35χρονος Ολλανδός μέσος την προηγούμενη σεζόν κατέγραψε 50 συμμετοχές, έχοντας δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

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Αθλητικά
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