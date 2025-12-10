Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Αμπντού Ντιαλό σύμφωνα με το footmercato

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του στόπερ, Αμπντού Ντιαλό.

Συγκεκριμένα, το footmercato υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον διεθνή Σενεγαλέζο αμυντικό, ο οποίος ανήκει στην Αλ Αραμπί του Κατάρ και αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Ντουζάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συμβόλαιο του 29χρονου στόπερ με την Αλ Αραμπί τελειώνει το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε τοπ επίπεδο. “Έχτισε” το όνομα του στην Ντόρτμουντ και το 2019 είχε αναγκάσει την Παρί Σεν Ζερμέν να ξοδέψει 35 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και δόθηκε δανεικός στη Λειψία, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι του 2023 στο Κατάρ και την Αλ Αραμπί.

Σύμφωνα με το footmercato, τον ποδοσφαιριστή πολιορκεί και η Νις.