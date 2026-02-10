Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague στο Telekom Center

Ο Ολυμπιακός τα πηγαίνει περίφημα και φέτος στην Euroleague και είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 2026 θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ, τα οποία αναμένεται να εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφού η ζήτηση από τους φίλους των ελληνικών ομάδων είναι τεράστια.

Το βράδυ της Δευτέρας (9/2), η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να ακολουθήσουν σωστά τη διαδικασία, γνωστοποιώντας τους ποιοι έχουν το δικαίωμα σε αυτή τη φάση να αγοράσουν ένα εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ενημέρωση για τη διάθεση εισιτηρίων Final Four



Την Τρίτη (10/02) στις 11:00, ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων για το Final Four για φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια τα τελευταία τρία χρόνια.



Σημαντική επισήμανση:⁰Αφορά φίλαθλους που έχουν αγοράσει εισιτηρια αποκλειστικά… pic.twitter.com/C6citasYcH — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 9, 2026

Όπως είναι φυσικό, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα είναι αυτοί που θα τρέξουν… περισσότερο για να προλάβουν να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens.