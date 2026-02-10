Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague στο Telekom Center

Σήμερα (10/2/2026) βγαίνουν στον αέρα τα πρώτα εισιτήρια
Ο κόσμος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός τα πηγαίνει περίφημα και φέτος στην Euroleague και είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 2026 θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ, τα οποία αναμένεται να εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφού η ζήτηση από τους φίλους των ελληνικών ομάδων είναι τεράστια.

Το βράδυ της Δευτέρας (9/2), η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να ακολουθήσουν σωστά τη διαδικασία, γνωστοποιώντας τους ποιοι έχουν το δικαίωμα σε αυτή τη φάση να αγοράσουν ένα εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως είναι φυσικό, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα είναι αυτοί που θα τρέξουν… περισσότερο για να προλάβουν να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens.

