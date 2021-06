Η περίπτωση του Ρις Νέλσον της Άρσεναλ επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με όσα αναφέρει Βρετανός δημοσιογράφος.

Ο Ολυμπιακός φέρεται πως ενδιαφέρεται για τον 22χρονο εξτρέμ Ρις Νέλσον που είναι «φευγάτος» από την Άρσεναλ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βρετανός δημοσιογράφος Τζέις Μπένγκε σε σημερινό του tweet. Ο Νέλσον έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία στην Χόφενχαϊμ και η Χέρτα Βερολίνου και είναι μία από τις ομάδες που θέλουν να τον κάνουν δικό τους, με τους Πειραιώτες να παρακολουθούν από κοντά την περίπτωση.

Reiss Nelson still mulling options for a move away from Arsenal. Several suitors in Bundesliga, including top half teams from last season. Hertha Berlin have a long standing interest in the winger. Olympiacos also keen on him.