Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο του μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα: «Δεν εγκαταλείπουμε»

Οι Πειραιώτες θέλησαν να ευχαριστήσουν όσους βρέθηκαν στη Βαρκελώνη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα/

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 από την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση και έπεσε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα έδωσαν δυναμικό παρών και οι ιθύνοντες της ομάδας έσπευσαν να τους ευχαριστήσουν με ανάρτηση στα social media, στέλνοντας και μήνυμα για τη συνέχεια.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κόσμο μας που για ακόμα μία φορά στάθηκε στο πλευρό της ομάδας. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, όμως δεν εγκαταλείπουμε…», έγραψαν οι «ερυθρόλευκοι στην ανάρτησή τους.

 

Το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη διοργάνωση είναι κόντρα στη Βαλένθια στο ΣΕΦ (16/12/25,21:15), που αποτελεί μία από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

