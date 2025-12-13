Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο του μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα: «Δεν εγκαταλείπουμε»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 από την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση και έπεσε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα έδωσαν δυναμικό παρών και οι ιθύνοντες της ομάδας έσπευσαν να τους ευχαριστήσουν με ανάρτηση στα social media, στέλνοντας και μήνυμα για τη συνέχεια.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κόσμο μας που για ακόμα μία φορά στάθηκε στο πλευρό της ομάδας. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, όμως δεν εγκαταλείπουμε…», έγραψαν οι «ερυθρόλευκοι στην ανάρτησή τους.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κόσμο μας, που για ακόμη μία φορά στάθηκε στο πλευρό μας.



Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, όμως δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη…



Μετά την αυριανή (14/12) εκτός έδρας αναμέτρηση με το Περιστέρι, μπροστά μας έχουμε διαβολοεβδομάδα στην… pic.twitter.com/LUMvEr7JrD — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 13, 2025

Το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη διοργάνωση είναι κόντρα στη Βαλένθια στο ΣΕΦ (16/12/25,21:15), που αποτελεί μία από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν.