Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της νεοσύστατης διοργάνωσης Gen A Stars U16, Χριστοδούλου και Σπανούλης του έδωσαν τον τίτλο

Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε πρωταθλητής στην πρώτη ιστορική διοργάνωση του Gen A Stars U16, επικρατώντας της ΔΕΚΑ με 94-85 σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, στον τελικό του φάιναλ φορ που διεξήχθη στο Κλειστό Άνω Μεράς στη Μύκονο. Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα νωρίτερα κατέλαβαν την 3η θέση επικρατώντας στον «μικρό» τελικό με το Περιστέρι, με 88-83.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Χριστοδούλου με 30 πόντους, ο Πεππές σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, είχε 14 πόντους. Διψήφιος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν και ο Αλεξανδράτος με 12 πόντους. Ο Σπανός σημείωσε 41 (!) πόντους για τη ΔΕΚΑ.

Ο Γιάννης Σπανός της ΔΕΚΑ βραβεύτηκε ως κορυφαίος ριμπάουντερ της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης και ο Παναγιώτης Χαρεράς του Ολυμπιακού τιμήθηκε ως ο κορυφαίος δημιουργός, με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης προπονητών της ΕΟΚ, Κώστα Τσαρτσαρή, να πραγματοποιεί τη βράβευση.

Στο ημίχρονο του αγώνα, οι Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Χατζηβρέττας, Αναστασία Κωστάκη και Δήμητρα Καλέντζου, τιμήθηκαν από το Δήμο Μυκόνου για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Μυκόνου, Βασίλη Θεοχάρη, να εκπροσωπεί τον Δήμο σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 49-47, 69-65, 94-85

Ολυμπιακός (Γιώργος Παντελάκης): Κωνσταντίνου, Αλεξανδράτος Αν. 8 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Σπανούλης 14 (5/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη), Χριστοδούλου 30 (9/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Αλεξανδράτος Αγ. 12 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπασουκέας 6, Πεππές 15 (6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γεωργουλάκος, Νάστας 4, Χαρεράς 5 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο)

ΔΕΚΑ (Γιάννης Τάκης): Κυργάκης 3 (1/7 τρίποντα), Γκάγκας 11, Σπανός 41 (18/26 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 19 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, 5 λάθη), Πανταζόπουλος 4 (7 ριμπάουντ), Καραμεσίνης, Κανατσαρόπουλος 18 (2/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Βενιέρης 4, Παπαλύρας 4 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη)