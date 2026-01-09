Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναβολή ενός αγώνα για να βελτιώσει το “γεμάτο” πρόγραμμά του λόγω Ευρώπης και επέλεξε την αναμέτρηση στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, στη 17η αγωνιστική της Super League.

Πριν το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός έχει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ενώ αμέσως μετά θα δώσει τον “τελικό” πρόκρισης στο Champions League, με αντίπαλο την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ως εκ τούτου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέθεσε αίτημα αναβολής του αγώνα στην Τρίπολη, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με τη Super League να το ορίζει πλέον σε άλλη διαθέσιμη ημερομηνία.