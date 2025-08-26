Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κλείνει τον στόπερ Γκουστάβο Μάντσα

Είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για τις θέσεις των στόπερ
Ο Ολυμπιακός κλείνει τον στόπερ Γκουστάβο Μάντσα

Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Μάντσα στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βραζιλία, Ολυμπιακός και Φορταλέζα απέχουν ελάχιστα από την οριστική συμφωνία για τη μετακίνηση του 21χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάντσα.

Ο νεαρός στόπερ ήταν ο βασικός στόχος των νταμπλούχων Ελλάδας εδώ και αρκετές μέρες, με τον Μάντσα να αναμένεται να κλείσει την πεντάδα των κεντρικών αμυντικών της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού δεν σταματούν εδώ, καθώς οι Πειραιώτες θέλουν να ενισχυθούν και μεσοεπιθετικά τις επόμενες ημέρες.

