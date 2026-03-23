Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη Σαμπαντέλ και η Βουλιαγμένη με τη Σαντ Αντρέου στους «8» του Champions League πόλο γυναικών

Οι δυο ελληνικές ομάδες διεκδικούν σε διπλά παιχνίδια την πρόκριση στο Final 4, αλλά έχουν πολύ δύσκολο έργο
Τις ομάδες που συνέθεσαν το ζευγάρι του περσινού τελικού του Champions League πόλο γυναικών στον Πειραιά, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η κλήρωση που έγινε σήμερα (23.03.2026) στο Ζάγκρεμπ έφερε τη Βουλιαγμένη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Αντρέου και το Ολυμπιακό αντιμέτωπο με την επτά φορές νικήτρια του θεσμού Σαμπαντέλ, από την οποία είχε ηττηθεί πέρυσι, στον ημιτελικό του final-4.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες θα δώσουν τα πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, στις 11 Απριλίου, και τις ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους, στις 16 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο final-4 που θα διεξαχθεί στη Μάλτα, από 10 έως 12 Ιουνίου (παράλληλα με την αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών), ο νικητής του Σαντ Αντρέου – Βουλιαγμένη θα παίξει με τον νικητή του ουγγρικού “εμφυλίου”, μεταξύ Φερεντσβάρος και Ουίπεστ, ενώ το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Σαμπαντέλ διασταυρώνεται με εκείνο της Ματαρό και της Ρόμα.

Προημιτελικοί (11 Απριλίου και 16 Μαΐου)

1. Σαμπαντέλ (Ισπανία )- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2. Ματαρό (Ισπανία )- Ρόμα (Ιταλία)

3. Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Ουίπεστ (Ουγγαρία)

4. Σαντ Αντρέου (Ισπανία) – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

FINAL-4 (10-12 Ιουνίου)

Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4

