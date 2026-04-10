Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ: «Οπαδοί και παίκτες σαν ένα»

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και πλέον -μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της regular season της Euroleague- είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν με 89-85 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, για την 37η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους και 25η στο σύνολο. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον αγώνα με τη Μιλάνο στο ΣΕΦ, πριν μπει στα playoffs της διοργάνωσης, στο δρόμο για το Final Four της Αθήνας.

Η ομάδα του Πειραιά δημοσίευσε την καθιερωμένη “καλημέρα” της μετά τα παιχνίδια, συνοδευόμενη από ένα video με τους πανηγυρισμούς των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μπροστά στον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στην “8888 Arena”.

“Διαφορετική γωνία. Ίδια ενότητα. Οπαδοί και παίκτες σαν ένα”, ήταν το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.