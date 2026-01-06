Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

«Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον Έλτζον Σότα» γράφουν στην Αλβανία

Μετεγγραφική φήμη για τον Ολυμπιακού ενόψει των κινήσεών του τον Ιανουάριο
«Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον Έλτζον Σότα» γράφουν στην Αλβανία

Ένα νέο σενάριο από την Αλβανία θέλει τον Ολυμπιακό να εξετάζει την περίπτωση του Έλτζον Σότα, ο οποίος και έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα της Εγνατίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του argjiroja.net, ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Έλτζον Σότα για μία πιθανή ενίσχυση της άμυνά του, με τον 27χρονο αμυντικό να σκέφτεται πλέον έντονα το… άλμα στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει: «Ο ελληνικός σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εμφανίσεις του 27χρονου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σημεία της Εγνατίας, χάρη στη σταθερότητά του και το υψηλό επίπεδο απόδοσης που παρουσιάζει στην αμυντική γραμμή».

Τα σενάρια αυτή την περίοδο πάντως είναι πολλά για όλες τις ομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
134
96
78
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo