Αθλητικά

Ολυμπιακός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Λορέντσο Σιπιόνι

Μία εβδομάδα με δεμένο χέρι θα είναι ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού
Ο Σιπιόνι
Ο Σιπιόνι μετά τον τραυματισμό του στην προετοιμασία (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Λορέντσο Σιπιόνι στάθηκε άτυχος στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς, μετά από ένα νέο τραυματισμό στον ώμο.

Στον Ολυμπιακό υπήρξε αγωνία για το δεύτερο τραυματισμό του Λορέντσο Σιπιόνι στο ίδιο σημείο, αλλά οι εξετάσεις του έδειξαν ότι δεν πρόκειται για κάποια μεγέθυνση του προβλήματος, με τον Αργεντινό Μέσο να έχει αποφύγει τα χειρότερα.

Παρόλα αυτά, θα χρειαστεί να έχει δεμένο το χέρι του το επόμενο διάστημα και θα χάσει το υπόλοιπο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, “τρέχοντας” πλέον για να προλάβει να βρεθεί στο 100%, για τα προκριματικά του Champions League.

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Αθλητικά
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