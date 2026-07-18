Αθλητικά

Ο Λιονέλ Μέσι σχολίασε την απίστευτη φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ: «Πόσο τρελό πράγμα»

«Έχω φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό, και τώρα βρισκόμαστε και οι δύο στον τελικό του Μουντιάλ» δήλωσε ο Μέσι
Ο Μέσι
Ο Μέσι σε εκδήλωση για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 / REUTERS/John Sibley
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Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τον τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ισπανία και αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ και την απίστευτη κοινή τους φωτογραφία.

Σε μία απίθανη σύμπτωση, ο Λιονέλ Μέσι είχε φωτογραφηθεί με τον Λαμίν Γιαμάλ, όταν ο Ισπανός ήταν ακόμη μωρό και ο Αργεντινός ρωτήθηκε σχετικά στο περιθώριο εκδήλωσης για τον τελικό του Μουντιάλ, από τον θρύλο του NFL, Τομ Μπρέιντι.

Ο Μέσι απάντησε λοιπόν τα εξής: “Πόσο τρελό πράγμα! Ο Λαμίν είναι ένας φανταστικός παίκτης. Έχει ολόκληρη την καριέρα του μπροστά του, μια τεράστια ευκαιρία να καταφέρει κάτι ιστορικό. Η φωτογραφία είναι απίστευτη.

Έχω φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό, και τώρα βρισκόμαστε και οι δύο στον τελικό του Μουντιάλ. Του εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι είναι καλό για αυτόν θα είναι καλό και για τη Μπαρτσελόνα, αλλά την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, ώστε να μην βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Η Ισπανία δεν είναι μόνο ο Λαμίν”.

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Αθλητικά
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