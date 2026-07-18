Ο Λιονέλ Μέσι σχολίασε την απίστευτη φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ: «Πόσο τρελό πράγμα»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τον τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ισπανία και αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ και την απίστευτη κοινή τους φωτογραφία.

Σε μία απίθανη σύμπτωση, ο Λιονέλ Μέσι είχε φωτογραφηθεί με τον Λαμίν Γιαμάλ, όταν ο Ισπανός ήταν ακόμη μωρό και ο Αργεντινός ρωτήθηκε σχετικά στο περιθώριο εκδήλωσης για τον τελικό του Μουντιάλ, από τον θρύλο του NFL, Τομ Μπρέιντι.

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Ο Μέσι απάντησε λοιπόν τα εξής: “Πόσο τρελό πράγμα! Ο Λαμίν είναι ένας φανταστικός παίκτης. Έχει ολόκληρη την καριέρα του μπροστά του, μια τεράστια ευκαιρία να καταφέρει κάτι ιστορικό. Η φωτογραφία είναι απίστευτη.

Tom Brady para Lionel Messi: “Gostaria que você falasse sobre a fotografia dando banho em um bebê chamado Lamine Yamal”



Messi: “Que loucura! Lamine é um grandíssimo jogador. Tem toda a carreira pela frente, uma grande oportunidade de conseguir algo histórico. A foto é uma… pic.twitter.com/oLaGTuva74 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 17, 2026

Έχω φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό, και τώρα βρισκόμαστε και οι δύο στον τελικό του Μουντιάλ. Του εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι είναι καλό για αυτόν θα είναι καλό και για τη Μπαρτσελόνα, αλλά την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, ώστε να μην βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Η Ισπανία δεν είναι μόνο ο Λαμίν”.