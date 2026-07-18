Ο Ζοάν Καπντεβίλα ζήτησε τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Ισπανία – Αργεντινή

Ένας Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο Ζοάν Καπντεβίλα, δεν μπορεί να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, ανάμεσα στην πατρίδα του, την Ισπανία και την Αργεντινή, ζητώντας πλέον τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζοάν Καμπντεβίλα είχε κατακτήσει με την Ισπανία το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, αλλά η παρουσία του σε ένα φιλικό παιχνίδι παλαιμάχων στην Τεχεράνη, δεν του επιτρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, αφού υπάρχει ban εν μέσω πολέμου, σε όσους έχουν βρεθεί στο Ιράν από το 2011 και μετά.

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Ως εκ τούτου, ο Ισπανός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της “ρόχα”, έκανε ανάρτηση στο X, επισημαίνοντας και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να βρεθεί λύση.

Η ανάρτηση του Ζοάν Καμπντεβίλα

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ Ντόναλντ Τραμπ,

Μόλις μου είπαν ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω στον τελικό με τα παιδιά μου επειδή η ESTA μου έχει απορριφθεί. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με αυτό; Δεν έχετε ιδέα πόσο ενθουσιασμένος ήμουν που ήμουν εκεί με όλους τους συμπαίκτες μου του 2010 και αυτήν την ομάδα για να τους επευφημήσω.

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Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν με αφήνουν να μπω στις ΗΠΑ… και ότι θα χάσω μια στιγμή σαν κι αυτή με τα παιδιά μου που αγαπούν τόσο πολύ το ποδόσφαιρο…

¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump !



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Αν κάποιος ξέρει πώς να το διορθώσει αυτό, θα του είμαι ευγνώμων για μια ζωή.