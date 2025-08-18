Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός πήρε πάνω από 15.000 εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο στη Super League

«Απόβαση» των οπαδών του Ολυμπιακού αναμένεται πλέον στο Πανθεσσαλικό
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Βόλο
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Βόλο (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Βόλο, στη δεύτερη αγωνιστική της νέας σεζόν στη Super League και το Πανθεσσαλικό Στάδιο αναμένεται να γεμίσει με οπαδούς των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε πάνω από 15.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και οι οπαδοί του θα μπορέσουν να δώσουν βροντερό “παρών” στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το παιχνίδι των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 19:00 και ο Ολυμπιακός αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει την κυκλοφορία των εισιτηρίων του αγώνα.

