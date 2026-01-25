Ο Ολυμπιακός στη μάχη για τον επιθετικό της Ρίβερ Πλέιτ, Αγκουστίν Ρουμπέρτο

Ο Ολυμπιακός φέρεται να είναι στη μάχη για τον επιθετικό της Ρίβερ Πλέιτ, Αγκουστίν, Ρουμπέρτο, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει στο φινάλε, όμως τα σενάρια καλά κραττούν. Αυτή τη φορά, δημοσίευμα από την Τουρκία εμπλέκει τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της απόκτησης του Αργεντινού επιθετικού της Ρίβερ Πλέιτ, Ρουμπέρτο.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής είναι προϊόν των ακαδημιών της Ρίβερ και έχει πολύ καλές εμφανίσεις με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Αργεντινής. Είναι επίσης, στο στόχαστρο των Λάτσιο, Μπενφίκα, Φέγενορντ και Μίντιλαντ.

Με τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ σε 17 εμφανίσεις έχει πετύχει 2 γκολ. Ενώ με τη δεύτερη ομάδα της Ρίβερ σε 30 αγώνες έχει βρει δίχτυα 18 φορές.

Μένει να φανεί αν ευσταθούν τα σενάρια από την Τουρκία και αν ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού.