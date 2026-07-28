Ο Ολυμπιακός συνδέεται με τον νεαρό Γκουστάβο Σα

Ο Ολυμπιακός κινείται στο μετεγγραφικό παζάρι για να ενισχυθεί στα χαφ και τα τελευταία δημοσιεύματα τον εμφανίζουν να ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Γκουστάβο Σα.

Ο 21χρονος αρχηγός της Φαμαλικάο είναι διεθνής με την εθνική ελπίδων της Πορτογαλίας και το όνομά του -πέρα από τον Ολυμπιακό- έχει ακουστεί επίσης για τις Μπενφίκα και Γουέστ Χαμ. Είναι 10άρι και κατά δεύτερον λόγο 8άρι και έχει χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ.

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Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ο Ολυμπιακός δείχνει “ζεστό” ενδιαφέρον για τον 21χρονο χαφ αν και η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη, με την Φαμαλικάο να αξιώνει ένα ποσό πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει καταγράψει συνολικά 120 συμμετοχές με την φανέλα της Φαμαλικάο, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 34 εμφανίσεις με 4 γκολ και 2 ασίστ στο ενεργητικό του.

Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου με πάνω από 40 συμμετοχές στις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας.