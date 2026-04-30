Conference League: Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας κέρδισαν και είναι αγκαλιά με τον τελικό της διοργάνωσης

Η Ράγιο κέρδισε 1-0 το Στρασβούργο – Η Πάλας πέρασε με 1-3 από την έδρα της Σαχτάρ Ντόνετσκ
Οι παίκτες της Ράγιο Βαγέκανο πανηγυρίζουν/ REUTERS/Isabel Infantes

Η Ράγιο Βαγεκάνο, που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά, κέρδισε 1-0 το Στρασβούργο και πήρε σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Conference League.

Ο Αλεμάο στο 54′ έκρινε την αναμέτρηση στο Βαγέκας. Η Ράγιο Βαγεκάνο θα πρέπει να μη χάσει στη Γαλλία για να πάρει μία ιστορική πρόκριση στον τελικό του Conference League.

Η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε 1-3 την Σαχτάρ Ντόνετσκ και δύσκολα θα χάσει την θέση της από τον τελικό της διοργάνωσης. Ο Σαρ άνοιξε το σκορ στα 21’” και ο Οτσερέτκο ισοφάρισε στο 47′.

Ο Καμάντα στο 58′ έκανε το 1-2 και ο Λάρσεν στο 84′ έγραψε το τελικό σκορ της αναμέτρησης και έφερε τους Άγγλους αγκαλιά με την πρόκριση.

Η ημέρα των ρεβάνς των ημιτελικών είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 07/05, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 22:00 και στα δύο ματς.

