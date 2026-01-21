Ο Ολυμπιακός βρέθηκε 24ος με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής στο Champions League και θα παίξει στην έδρα του Άγιαξ για την πρόκριση

Ο Ολυμπιακός νίκησε το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Καραϊσκάκης”, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, πήρε το δεύτερό του τρίποντο στη φετινή διοργάνωση και μπήκε στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs.

Με μια αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της League Phase, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 254η θέση στη βαθμολογία του Champions League και κρατάει την τύχη στα χέρια του, ενόψει του αγώνα του στην έδρα του Άγιαξ, την ερχόμενη Tετάρτη (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός παραμένει μέσα στις θέσεις που δίνουν πρόκριση και μετά τα σημερινά (21.01.2026) αποτελέσματα, που τον έφεραν στην 24η θέση με 8 πόντους (οι νίκες των Μπιλμπάο και Καραμπάγκ τον έριξαν σε αυτή τη θέση).

Καϊράτ Αλμάτι, Βιγιαρεάλ, Σλάβια Πράγας και Άιντραχτ Φρανκφούρτης αποκλείστηκαν. Θεωρητικά, στο παιχνίδι για μια θέση στα playoffs βρίσκονται όλες οι ομάδες από την 32η θέση και πάνω.