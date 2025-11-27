Αθλητικά

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αγωνίστηκε για 15 λεπτά στο Τουρκία – Βοσνία 93-71

Πάτησε παρκέ μετά από σχεδόν ένα μήνα ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού
Ο Γιούρτσεβεν σε αγώνα της Τουρκίας
Ο Γιούρτσεβεν σε αγώνα της Τουρκίας / EPA/TOMS KALNINS

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν νίκησε άνετα με 93-71 τη Βοσνία στα προκριματικά του Mundobasket, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και να ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, λόγω τραυματισμού, αλλά πλέον φαίνεται ότι είναι καλά, αφού ο Εργκίν Αταμάν του έδωσε χρόνο συμμετοχής στη νίκη της Τουρκίας επί της Βοσνίας.

Ο Τούρκος σέντερ έπαιξε για 15 λεπτά, έχοντας 5 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 20 πόντους. Για τους ηττημένους, ο Αλιμπέγκοβιτς είχε 18 πόντους, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να απειλήσει τους Τούρκους, παρά τις απουσίες τους (ήταν εκτός και ο Τσεντί Οσμάν).

