Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε double double με 36 πόντους στη G-League

Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στις ΗΠΑ ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού
Ο Γιούρτσεβεν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς και πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσει στη G-League.

Στη νίκη με 128-101 των Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς στη G-League ο Γιούρτσεβεν έκανε double double με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ έχοντας 15/20 σουτ δύο πόντων και απέδειξε ότι του ταιριάζει το μπάσκετ που παίζεται στις ΗΠΑ.

Σε τρία παιχνίδια στις ΗΠΑ ο Τούρκος σέντερ μετρά 23 πόντους και 13.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και πιθανότατα ελπίζει να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA την επόμενη σεζόν.

